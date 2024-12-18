«Виннипег» в гостях победил «Сан-Хосе», Георгиев сделал 29 сэйвов

«Виннипег» на выезде переиграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

У «Джетс» дублем отметился Кайл Коннор, еще по голу забили Марк Шайфли и Адам Лаури.

За «Шаркс» шайбы забросили Тайлер Тоффоли, Маклин Селебрини и Фабиан Зеттерлунд. Российский нападающий команды Николай Коваленко отметился голевой передачей.

За 32 игры в нынешнем сезоне 25-летний форвард набрал 13 (4+9) очков.

Голкипер команды Александр Георгиев отразил 29 из 33 бросков соперников.

«Виннипег» набрал 47 очков за 33 матча лидирует в турнирной таблице Западной конференции, «Сан-Хосе» идет 14-м с 27 очками в 34 встречах.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Виннипег» — 3:4 (0:1, 2:1, 1:2)

Голы: Коннор — 18 (Шайфли, Виларди), 12:18 — 0:1. Тоффоли — 13 (Коваленко, Селебрини), 21:52 — 1:1. Шайфли — 17 (бол., Перфетти, Виларди), 27:28 — 1:2. Селебрини — 11 (бол., Уолман, Тоффоли), 37:11 — 2:2. Зеттерлунд — 11 (Уолман), 44:44 — 3:2. Коннор — 19 (бол., Виларди, Шайфли), 51:56 — 3:3. Лаури — 9 (Демело, Эпплтон), 58:47 — 3:4.

Вратари: Георгиев (59:13) — Хеллибак.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 35 (10+14+11) — 33 (9+7+17).

Наши: Коваленко (13.05/0/0), Мухамадуллин (16.11/0/0) — Наместников (15.08/1/-1), Чибриков (8.50/0/-1).

18 декабря. Сан-Хосе. SAP Center. 10958 зрителей.