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НХЛ

Сегодня, 08:59

«Сан-Хосе» уступил «Виннипегу», несмотря на гол Барабанова

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Александр Барабанов.
Фото USA Today Sports
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«Сан-Хосе» дома проиграл «Виннипегу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:2.

Единственную шайбу хозяев забросил российский форвард Александр Барабанов. У гостей отличились Морган Бэррон и Габриэль Виларди.

«Виннипег» поднялся на второе место в таблице Западной конференции НХЛ с 52 очками в 37 матчах.

«Сан-Хосе» занимает последнюю, 16-ю строчку с 21 очками в 39 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Виннипег» — 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Голы: Барабанов — 3 (Эклунд, Эмберсон), 30:26 — 1:0. Бэррон — 8 (Пионк, Диллон), 31:48 — 1:1. Виларди — 8 (бол., Элерс, Шайфли), 43:14 — 1:2.

Вратари: Блэквуд — Хеллибак.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 28 (6+10+12) — 30 (10+7+13).

Наши: Барабанов (15.09/3/0) — Наместников (15.30/2/-1).

5 января. Сан-Хосе. SAP Center. 10521 зритель.

Александр Барабанов
Хоккей
НХЛ
ХК Виннипег Джетс
ХК Сан-Хосе Шаркс
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