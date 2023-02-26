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Сегодня, 08:21

«Сан-Хосе» вывел из обращения номер Марло — это первая церемония в истории клуба

Руслан Минаев
Патрик Марло.
Фото Getty Images
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«Сан-Хосе» вывел из обращения 12-й номер нападающего Патрика Марло на торжественной церемонии перед матчем «регулярки» НХЛ против «Чикаго».

Марло принадлежат клубные рекорды по матчам (1607), голам (522) и очкам (1111).

Всего в НХЛ он провел 1779 матчей (включая игры за «Торонто» и «Питтсбург») и набрал 1197 (566+631) очков.

В мае канадец объявил о завершении профессиональной карьеры. Марло является двукратным олимпийский чемпионом (2010, 2014) и чемпионом мира (2003) в составе сборной Канады.

Патрик Марло
Хоккей
НХЛ
ХК Сан-Хосе Шаркс
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