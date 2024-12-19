«Сан-Хосе» вызвал Аскарова из АХЛ

Российский голкипер Ярослав Аскаров получил вызов из АХЛ в основной состав «Сан-Хосе», сообщает пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата НХЛ 22-летний россиянин уже успел провести два матча, в которых одержал одну победу и пропустил четыре гола.

Ранее стало известно, что чешский голкипер «Шаркс» Витек Ванечек выбыл из строя в связи с травмой верхней части тела.

Аскаров будет вторым российским вратарем в заявке «Сан-Хосе». 10 декабря в команду в результате обмена с «Колорадо» перешел Александр Георгиев.

В пятницу, 20 декабря, «Сан-Хосе» на своем льду примет «Колорадо». Начало матча — в 6.30 по московскому времени.