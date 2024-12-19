Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 10:44

«Сан-Хосе» вызвал Аскарова из АХЛ

Алина Савинова
Telegram Дзен

Российский голкипер Ярослав Аскаров получил вызов из АХЛ в основной состав «Сан-Хосе», сообщает пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата НХЛ 22-летний россиянин уже успел провести два матча, в которых одержал одну победу и пропустил четыре гола.

Ранее стало известно, что чешский голкипер «Шаркс» Витек Ванечек выбыл из строя в связи с травмой верхней части тела.

Аскаров будет вторым российским вратарем в заявке «Сан-Хосе». 10 декабря в команду в результате обмена с «Колорадо» перешел Александр Георгиев.

В пятницу, 20 декабря, «Сан-Хосе» на своем льду примет «Колорадо». Начало матча — в 6.30 по московскому времени.

Ярослав Аскаров
Хоккей
НХЛ
ХК Сан-Хосе Шаркс
Читайте также
Reuters сообщило о намерении Великобритании предоставить ВСУ новый пакет помощи
Автомобиль насмерть сбил тигра на дороге в Хабаровском крае
Биография Владислава Дикиджи: карьера и жизнь российского фигуриста
Белый дом обвинил Трампа в приказе остановить работу правительства
Синхронная осечка лидеров, Шипачев – король ассистов, а «Зеленое дерби» - за Казанью. Что произошло в КХЛ 18 декабря
Бой-реванш Александра Усика и Тайсона Фьюри состоится 21 декабря
Сегодня
Вчера
Неделя