Сегодня, 08:53

«Сан-Хосе» дома обыграл «Юту», Аскаров сделал 25 сейвов

Сергей Ярошенко

«Сан-Хосе» на своем льду обыграл «Юту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.

У хозяев хет-трик оформил Маклин Селебрини. У гостей дубль на счету Джона-Джейсона Петерки.

Российский вратарь «Сан-Хосе» Яролслав Аскаров отразил 25 бросков по своим воротам.

«Шаркс» набрали 21 очко и занимают 12-е место в турнирной таблице Западной конференции, «Маммот» с 23 очками — на 9-й строчке «Запада».

НХЛ. Регулярный чемпионат
19 ноября, 06:00. SAP Center (Сан-Хосе)
Сан-Хосе
Юта
4

  • Сергей

    А кто они? Дворовая солянка? Что же они делают в НХЛ ? И кто тогда команда ? Колорадо ?

    19.11.2025

  • Павел Леонидович

    смешно) Юта не команда

    19.11.2025

  • Павел Леонидович

    :clown:

    19.11.2025

  • Сергей

    Аскаров продолжает держать высокий уровень и это радует. А Селебрини уже на второй сезон выходит на уровень звезды НХЛ.

    19.11.2025

    Хоккей
    НХЛ
    ХК Сан-Хосе Шаркс
    ХК Юта Маммот
