«Сан-Хосе» дома обыграл «Юту», Аскаров сделал 25 сейвов

Сегодня, 08:53
«Сан-Хосе» на своем льду обыграл «Юту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.
У хозяев хет-трик оформил Маклин Селебрини. У гостей дубль на счету Джона-Джейсона Петерки.
Российский вратарь «Сан-Хосе» Яролслав Аскаров отразил 25 бросков по своим воротам.
«Шаркс» набрали 21 очко и занимают 12-е место в турнирной таблице Западной конференции, «Маммот» с 23 очками — на 9-й строчке «Запада».
Сергей
А кто они? Дворовая солянка? Что же они делают в НХЛ ? И кто тогда команда ? Колорадо ?
19.11.2025
Павел Леонидович
смешно) Юта не команда
19.11.2025
Павел Леонидович
:clown:
19.11.2025
Сергей
Аскаров продолжает держать высокий уровень и это радует. А Селебрини уже на второй сезон выходит на уровень звезды НХЛ.
19.11.2025