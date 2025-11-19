«Сан-Хосе» дома обыграл «Юту», Аскаров сделал 25 сейвов

«Сан-Хосе» на своем льду обыграл «Юту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ. У хозяев хет-трик оформил Маклин Селебрини. У гостей дубль на счету Джона-Джейсона Петерки. Российский вратарь «Сан-Хосе» Яролслав Аскаров отразил 25 бросков по своим воротам. «Шаркс» набрали 21 очко и занимают 12-е место в турнирной таблице Западной конференции, «Маммот» с 23 очками — на 9-й строчке «Запада». НХЛ. Регулярный чемпионат

19 ноября, 06:00. SAP Center (Сан-Хосе) Сан-Хосе Юта

Сергей А кто они? Дворовая солянка? Что же они делают в НХЛ ? И кто тогда команда ? Колорадо ? 19.11.2025

Павел Леонидович смешно) Юта не команда 19.11.2025

Павел Леонидович :clown: 19.11.2025