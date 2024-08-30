Сбившему насмерть форварда «Коламбуса» водителю предъявили обвинения

Водителю, сбившему насмерть нападающего «Коламбуса» Джонни Годро, предъявлены обвинения в причинении смерти в результате ДТП, сообщает NВС.

В пятницу, 30 августа, в соцсетях стали появляться новости о том, что 31-летний хоккеист с братом во время езды на велосипеде были сбиты насмерть автомобилем. Позже «Коламбус» подтвердил гибель своего игрока.

Как отмечает источник, находившийся за рулем внедорожника 43-летний Шон Хиггинс также подозревается в вождении в нетрезвом виде. Представитель полиции Нью-Джерси заявил, что мужчина был доставлен в исправительное учреждение округа Сейлем.

Годро выступал в НХЛ с сезона-2013/14. В минувшем сезоне форвард провел 81 матч в регулярном чемпионате лиги, в которых набрал 60 (12+48) очков.