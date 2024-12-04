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Сегодня, 23:11

Сборная Финляндии назвала состав на Турнир четырех наций

Алина Савинова
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Стал известен состав сборной Финляндии по хоккею на Турнир четырех наций-2025.

Соревнование будет проходить с 12 по 20 февраля в Монреале и Бостоне. В нем примут участие команды Финляндии, Швеции, Канады и США из игроков НХЛ.

Вратари: Кевин Ланкинен («Ванкувер»), Укко-Пекка Луукконен («Баффало») и Юусе Сарос («Нэшвилл»).

Защитники: Яни Хаканпяя («Торонто»), Эса Линделль («Даллас»), Нико Миккола («Флорида»), Оли Мяяття («Юта»), Расмус Ристолайнен («Филадельфия») и Юусо Вялимяки («Юта»).

Нападающие: Себастьян Ахо («Каролина»), Йоэль Армиа («Монреаль»), Александр Барков («Флорида»), Микаэль Гранлунд («Сан-Хосе»), Эрик Хаула («Нью-Джерси»), Роопе Хинц («Даллас»), Каапо Какко («Рейнджерс»), Арттури Лехконен («Колорадо»), Антон Лундель («Флорида»), Ээту Луостаринен («Флорида»), Микко Рантанен («Колорадо») и Теуво Терявяйнен («Чикаго»).

Каждая команда проведет три игры в традиционном формате кругового турнира. За победу в основное время сборные получают три очка, за победу в овертайме или серии буллитов — два очка, за поражение в овертайме или серии буллитов — одно очко, за поражение в основное время — ни одного очка.

Две команды с лучшим результатом выходят в финал, состоящий из одной игры.

Хоккей
НХЛ
Сборная Финляндии по хоккею
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