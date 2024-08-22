Сборная России U23 обыграла «Сочи» в первом матче в турнире Пучкова

Сборная России U23 одержала победу над «Сочи» в предсезонном турнире имени Н. Г. Пучкова — 4:2.

У национальной команды из игроков до 23 лет Иван Демидов оформил дубль и еще по голу забили Глеб Петров и Артур Бровкин. Шайбы сочинского клуба забросили Артур Тянулин и Дмитрий Тимашов.

23 августа «Сочи» сыграет против СКА, а сборная России на следующий день встретится с «Куньлунем».

Турнир имени Н.Г. Пучкова

Россия U23 — «Сочи» (Сочи) — 4:2 (1:2, 3:0, 0:0)

Голы: И. Федотов (бол., Авраменко, Тянулин), 1:38 — 0:1. Тимашов (М.С. Федотов), 5:06 — 0:2. Демидов (Романов), 9:04 — 1:2. Петров (бол., Танков), 31:27 — 2:2. Демидов (Лазутин, Романов), 32:04 — 3:2. Бровкин (Крутов), 32:29 — 4:2.

Вратари: Заврагин — Тулинов (Иванов, 32:29).

Судьи: Васильев, Кочетов.

22 августа. Санкт-Петербург. СК Хоккейный Город