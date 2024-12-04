Сборная Швеции объявила полный состав на Турнир четырех наций по хоккею

Сегодня, 22:47
Сборная Швеции по хоккею опубликовала полный состав команды на Турнир четырех наций-2025.
Соревнование будет проходить с 12 по 20 февраля в Монреале и Бостоне. В нем примут участие сборные Швеции, Канады, США и Финляндии из игроков НХЛ.
Вратари: Филип Густавссон («Миннесота»), Якоб Маркстрем («Нью-Джерси») и Линус Улльмарк («Оттава»).
Защитники: Расмус Андерссон («Калгари»), Йонас Бродин («Миннесота»), Расмус Далин («Баффало»), Маттиас Экхольм («Эдмонтон»), Густав Форслинг («Флорида»), Виктор Хедман («Тампа-Бэй») и Эрик Карлссон («Питтсбург»).
Нападающие: Виктор Арвидссон («Эдмонтон»), Йеспер Братт («Нью-Джерси»), Лео Карлссон («Анахайм»), Йоэль Эрикссон Эк («Миннесота»), Филип Форсберг («Нэшвилл»), Элиас Линдхольм («Бостон»), Вильям Карлссон («Вегас»), Адриан Кемпе («Лос-Анджелес»), Вильям Нюландер («Торонто»), Густав Нюквист («Нэшвилл»), Элиас Петтерссон («Ванкувер»), Лукас Рэймонд («Детройт») и Мика Зибанеджад («Рейнджерс»).
Каждая команда проведет три игры в традиционном формате кругового турнира. За победу в основное время сборные получают три очка, за победу в овертайме или серии буллитов — два очка, за поражение в овертайме или серии буллитов — одно очко, за поражение в основное время — ни одного очка.
Две команды с лучшим результатом выходят в финал, состоящий из одной игры.