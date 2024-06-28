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Сегодня, 19:13

Сборная США объявила первых игроков на Кубок четырех наций

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Сборная США объявила первых шестерых хоккеистов, включенных в заявку на Кубок четырех наций, сообщается на официальном сайте НХЛ.

В команду вошли нападающие Остон Мэттьюс («Торонто»), Мэттью Ткачак («Флорида»), Джек Айкел («Вегас»), а также защитники Куинн Хьюз («Ванкувер»), Адам Фокс («Рейнджерс») и Чарли Макэвой («Бостон»).

Всего в заявке команды может находиться 23 игрока, три из которых — голкиперы.

Кубок четырех наций состоится с 12 по 20 февраля 2025 года в Монреале и Бостоне. В нем примут участие сборные США, Канады, Швеции и Финляндии, представленные исключительно хоккеистами НХЛ.

Хоккей
Сборная США по хоккею
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