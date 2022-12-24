Счетчик голов Овечкина на арене «Вашингтона» переставили на 801

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Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега».
Для 37-летнего россиянина этот гол стал 801-м в североамериканской лиге. На арене «Кэпиталз» импровизированный счетчик голов Овечкина переставили на 801.
Благодаря этой шайбе Овечкин сравнялся по голам в НХЛ с Горди Хоу и делит с ним второе место в истории лиги. Лидирует с 894 голами Уэйн Гретцки.
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