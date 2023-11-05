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Сегодня, 21:21

Щитов назвал Панарина очень крутым игроком

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный в прошлом защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов оценил выступление форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина.

«Панарин — очень крутой игрок. У него очень хорошее начало сезона. Абсолютно не сомневаюсь в том, что у него весь чемпионат пройдет так же хорошо. Но главное, чтобы он вместе со своей командой вышел в финал Кубка Стэнли. Вот самая важная задача. А в его бомбардирских качествах никто не сомневается», — приводит слова Щитова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 32-летний россиянин набирает очки в 11 матчах подряд.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikita-shhitov-u-panarina-horoshee-nachalo-sezona-e-to-ochen-krutoj-igrok/
Артемий Панарин
Никита Щитов
Хоккей
КХЛ
НХЛ
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