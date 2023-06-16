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Сегодня, 06:35

Щитов высоко оценил вклад Барбашева в победу «Вегаса» в Кубке Стэнли

Виктория Кравченко
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Известный в прошлом защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов прокомментировал победу «Вегаса» в Кубке Стэнли. Он также оценил игру российского форварда команды Ивана Барбашева.

«Думаю, что «Вегас» выиграл за счет точечного усиления. У команды сильная вратарская линия и хороший, сплоченный коллектив. Атмосфера там приятная. Определенное преимущество есть на стороне «Вегаса». Расслабляющая атмосфера действует на другие команды, в то время как «Голден Найтс» к ней уже давно привыкли. Мелочей в хоккее не бывает.

Иван Барбашев тоже внес свою лепту в коллектив и заслуженно стал обладателем Кубка Стэнли. На его счету уже два Кубка, просто так это не случается", — сказал Щитов «РБ Спорт».

В финальной серии плей-офф НХЛ «Вегас» обыграл «Флориду» (4-1). Барбашев стал двукратным обладателем Кубка Стэнли. В 2019 году он выигрывал трофей вместе с «Сент-Луисом».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikita-shhitov-na-schetu-barbasheva-uzhe-dva-kubka-ste-nli-prosto-tak-e-to-ne-sluchaetsya/
Иван Барбашев
Никита Щитов
Кубок Стэнли
ХК Вегас Голден Найтс
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