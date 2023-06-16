Щитов высоко оценил вклад Барбашева в победу «Вегаса» в Кубке Стэнли

Сегодня, 06:35
Известный в прошлом защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов прокомментировал победу «Вегаса» в Кубке Стэнли. Он также оценил игру российского форварда команды Ивана Барбашева.
«Думаю, что «Вегас» выиграл за счет точечного усиления. У команды сильная вратарская линия и хороший, сплоченный коллектив. Атмосфера там приятная. Определенное преимущество есть на стороне «Вегаса». Расслабляющая атмосфера действует на другие команды, в то время как «Голден Найтс» к ней уже давно привыкли. Мелочей в хоккее не бывает.
Иван Барбашев тоже внес свою лепту в коллектив и заслуженно стал обладателем Кубка Стэнли. На его счету уже два Кубка, просто так это не случается", — сказал Щитов «РБ Спорт».
В финальной серии плей-офф НХЛ «Вегас» обыграл «Флориду» (4-1). Барбашев стал двукратным обладателем Кубка Стэнли. В 2019 году он выигрывал трофей вместе с «Сент-Луисом».