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Сегодня, 13:04

Селебрини повторил достижение Ковальчука по голам за первые 30 матчей в НХЛ

Сергей Ярошенко
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Первый номер прошлогоднего драфта НХЛ, нападающий «Сан-Хосе» Маклин Селебрини забросил 13-ю шайбу в своем дебютном сезоне. Это произошло в мачте против «Нью-Джерси» (3:2).

Селебрини повторил достижение Илья Ковальчука, Сидни Кросби, Райана Нюджента-Хопкинса, Сильвена Тарджона и Тревора Линдена по голам за первые 30 матчей в НХЛ в возрасте 18 лет и младше.

По этому показателю 18-летнего канадца обходят только Уэйн Гретцки (15), Стив Айзерман (16), Тед Кеннеди (16), Патрик Лайне (17) и Дэйл Хаверчук (17).

Хоккей
НХЛ
ХК Сан-Хосе Шаркс
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