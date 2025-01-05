Селебрини повторил достижение Ковальчука по голам за первые 30 матчей в НХЛ

Первый номер прошлогоднего драфта НХЛ, нападающий «Сан-Хосе» Маклин Селебрини забросил 13-ю шайбу в своем дебютном сезоне. Это произошло в мачте против «Нью-Джерси» (3:2).

Селебрини повторил достижение Илья Ковальчука, Сидни Кросби, Райана Нюджента-Хопкинса, Сильвена Тарджона и Тревора Линдена по голам за первые 30 матчей в НХЛ в возрасте 18 лет и младше.

По этому показателю 18-летнего канадца обходят только Уэйн Гретцки (15), Стив Айзерман (16), Тед Кеннеди (16), Патрик Лайне (17) и Дэйл Хаверчук (17).