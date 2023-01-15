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НХЛ

Сегодня, 13:08

Селянне пожаловался на большой счет за электричество для дома, в котором никто не живет

Мария Гусева
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Бывший игрок сборной Финляндии Теему Селянне пожаловался на счет за электроэнергию на сумму 5 тысяч евро.

Экс-форвард сообщил, что тратит крупную сумму на обогрев загородного дома в Киркконумми, в котором он даже не проживет в данный момент. Один из пользователей соцсетей усомнился в реальности приведенных цифр.

«Выкладываю счета за электричество специально для вас. Дом был подготовлен к зиме в сентябре. Бассейн и джакузи были опорожнены, а сауна демонтирована. Базовая температура в доме установлена на 15 градусов. Мы приезжаем туда каждую неделю, чтобы проверить, все ли в порядке», — написал Селянне в социальной сети, приложив фотографии счетов.

Селянне завершил карьеру в 2014 году. Он становился обладателем Кубка Стэнли в 2007 году с «Анахаймом». Ему принадлежит рекорд по забитым шайбам в дебютном сезоне. В составе «Виннипега» в сезоне-1992/93 он забил 76 голов. В 2017 году финн был включен в зал славы НХЛ.

Теему Селянне
Хоккей
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