Беннетт: «Тарасенко является важной частью команды, многие игроки «Флориды» равняются на него»

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Нападающий «Флориды» Сэм Беннетт заявил, что российский форвард Владимир Тарасенко оказывает большое влияние на команду.
14 июня «пантеры» обыграли «Эдмонтон» (4:3) в третьей встрече финальной серии Кубка Стэнли. Этот матч стал для 32-летнего Тарасенко 117-м в плей-офф НХЛ. По этому показателю он обошел Вячеслава Фетисова, который выступал за «Нью-Джерси» и «Детройт».
«Тарасенко невероятен. Он привносит энергию в команду каждый день. Он всегда улыбается и всегда находится в хорошем настроении. Его лидерские качества имеют важное значение для нас. Владимир обладает опытом, поэтому многие парни в раздевалке равняются на него. Он является важной частью команды», — приводит пресс-служба НХЛ слова Беннетта.
В плей-офф НХЛ сезона-2023/24 Тарасенко провел 20 матчей и набрал 8 (4+4) очков. Он выступает за «Флориду» с марта 2024 года. Ранее хоккеист играл в «Оттаве», «Рейнджерс» и «Сент-Луисе», вместе с которым выиграл Кубок Стэнли в 2019 году.