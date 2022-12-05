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Сегодня, 08:52

Семен Варламов остался доволен своей игрой против «Чикаго»

Виктория Кравченко
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Российский голкипер «Айлендерс» Семен Варламов поделился эмоциями от победной игры против «Чикаго» (3:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Россиянин был выбран первой звездой встречи. 34-летний хоккеист отразил 21 из 21 броска по своим воротам.

«Это была важная победа, мы играли в отличный хоккей. Я смог сделать несколько хороших сейвов в первом периоде, что придало мне уверенности. Во втором периоде мы были очень сильны, создали много моментов. Мы смогли забросить несколько шайб, было приятно играть с преимуществом», — приводит слова Варламова пресс-служба НХЛ.

Второй звездой стал нападающий Мэтт Мартин, забросивший одну шайбу. Замкнул тройку форвард Зак Паризе, который забросил одну шайбу.

Семен Варламов
ХК Нью-Йорк Айлендерс
ХК Чикаго Блэкхокс
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