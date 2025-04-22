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22 апреля, 19:25

Варламов — о рекорде Овечкина: «Рад, что он все сделал в этом сезоне и ему не придется ждать следующего»

Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов рассказал, как отреагировал на снайперский рекорд Александра Овечкина в регулярном чемпионате НХЛ.

6 апреля 39-летний Овечкин в матче против «Айлендерс» (1:4) забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, которая стала рекордной. Россиянин опередил Уэйна Гретцки (894), которому принадлежало предыдущее достижение.

«Конечно, я следил за всем происходящим с Овечкиным, как и все остальные. Не сомневался, что он побьет рекорд. Надеялся, что он сделает это в этом сезоне, и ему удалось. Я очень рад за него и его семью. Я знаком с Овечкиным лично, он отличный человек и хоккеист. Рад, что ему не придется ждать следующего сезона, чтобы установить рекорд», — сказал Варламов в интервью, опубликованном на официальном сайте «островитян».

Также Варламов вспомнил, как компания ESPN снимала рекламу с его участием, по сюжету которой они с Овечкиным были шпионами.

«Мы снимали эту рекламу очень давно. Кажется, это был 2009 год, мне было или 20, или 21, я выглядел очень молодо. Сцена с моим участием заняла где-то 5 секунд, не думаю, что меня кто-то узнал», — добавил Варламов.

Варламов выступал за «Вашингтон» с 2008 по 2011 год.

Александр Овечкин
Семен Варламов
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Нью-Йорк Айлендерс
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