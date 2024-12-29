Семин назвал Овечкина инопланетянином

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Двукратный чемпион мира Александр Семин назвал форварда «Вашингтона» Александра Овечкина уникальным человеком, демонстрирующим высокий уровень игры.
«Я ничему не удивляюсь, когда речь идет об Александре. Может быть, у него уже немного не те скорости, но он один из тех, кто умеет бросать и сильно, и точно. В своем возрасте он показывает великолепную игру. Он уникальный человек, не с этой планеты, и все давно это знают», — приводит слова Семина ТАСС.
В текущем сезоне Овечкин провел 19 матчей, в которых набрал 26 (16+10) очков.
Теперь у россиянина 869 голов в североамериканской лиге за карьеру. По этому показателю он занимает второе место среди всех игроков НХЛ в истории. Лидирует канадец Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы за карьеру.