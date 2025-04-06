Семья Овечкина присутствует на матче «Вашингтона» с «Айлендерс», где россиянин может побить рекорд Гретцки

Семья нападающего и капитана «Вашингтона» Александра Овечкина пришла поддержать российского игрока в матче против «Айлендерс» в регулярном чемпионате НХЛ.

На трибунах присутствуют мама 39-летнего хоккеиста Татьяна Николаевна, его супруга Настасия и сыновья Илья и Сергей.

В матче против «Айлендерс» Овечкин может стать лучшим снайпером в истории НХЛ. 5 апреля в игре против «Чикаго» (5:3) россиянин сделал дубль и повторил рекорд Уэйна Гретцки — теперь у них по 894 гола в лиге.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Айлендерс» — «Вашингтон».

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