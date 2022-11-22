«Сент-Луис» обыграл «Анахайм», у Бучневича результативный пас

«Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Анахайм» со счетом 3:1.

В составе «блюзменов» дубль оформил Ноэль Аккиари, еще один гол на счету Джастина Фолка, Павел Бучневич отметился результативным пасом. У «Дакс» единственную шайбу забросил Кэм Фаулер.

После этого матча «Сент-Луис» с 20 очками занимает седьмое место в Западной конференции, «Анахайм» с 11 очками — на последней строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Анахайм» — 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)

Голы: Аччиари — 4 (Шенн), 0:11 — 1:0. Фаулер — 2 (Лундестрем), 19:42 — 1:1. Фолк — 4 (бол., Томас, Кайру), 55:47 — 2:1. Аччиари — 5 (п.в., Бучневич), 59:41 — 3:1.

Вратари: Биннингтон — Гибсон (58:17 — 59:41).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 27 (9+11+7) — 28 (15+7+6).

Наши: Александров (8.49/2/0), Барбашев (19.18/1/+1), Бучневич (15.00/1/0), Торопченко (9.30/1/0) — Куликов (18.09/1/-1).

22 ноября. Сент-Луис. Enterprise Center. 18 096 зрителей.