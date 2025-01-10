«Сент-Луис» победил «Анахайм», Бучневич набрал 2 очка

«Сент-Луис» выиграл у «Анахайма» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2. «Дакс» потерпели второе поражение подряд.

Российский форвард «Блюз» Павел Бучневич забросил одну шайбу и сделал одну голевую передачу. Всего в этом сезоне у него 29 (11+18) очков.

«Сент-Луис» набрал 44 очка в 43 матчах и занимает 10-е место в Западной конференции. «Анахайм» идет на 12-й строчке — 39 очков в 41 игре.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Анахайм» — 6:2 (4:1, 2:1, 0:0)

Голы: Томас — 10, 2:45 — 1:0. Такер — 1 (Сундквист, Болдюк), 4:31 — 2:0. Кайру — 19 (Фаулер, Шенн), 6:40 — 3:0. Холлоуэй — 15 (Кайру, Шенн), 13:55 — 4:0. Нестеренко — 1 (Лакомб), 16:00 — 4:1. Томас — 11 (Бучневич), 24:45 — 5:1. Бучневич — 11 (Саад, Сутер), 28:02 — 6:1. Коланджело — 1 (Строум, Гудас), 34:38 — 6:2.

Вратари: Хофер — Достал (Гибсон, 28:02).

Штраф: 6 — 4.

Броски: 34 (16+10+8) — 23 (8+8+7).

Наши: Бучневич (13.55/1/+1), Торопченко (15.13/1/0) — Минтюков (21.12/1/0).

10 января. Сент-Луис. Enterprise Center. 17 176 зрителей