«Сент-Луис» в результативном матче обыграл «Аризону», у Бучневича ассистентский хет-трик

«Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл в овертайме «Аризону» со счетом 6:5.

В составе «блюзменов» ассистентский хет-трик оформил Павел Бучневич, у Алексея Торопченко результативный пас. При этом «Сент-Луис» по ходу матча уступал 0:2, а затем вел со счетом 5:2, но пропустил на последней минуте пятую шайбу.

После этого матча «Сент-Луис» с 51 очком занимает 11-е место в Западной конференции, «Аризона» с 42 очками — на 14-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Аризона» — 6:5 ОТ (0:2, 2:0, 3:3, 1:0)

Голы: Келлер — 20 (Шмальц, Вялимяки), 0:51 — 0:1. Шмальц — 13 (бол., Келлер, Вялимяки), 9:31 — 0:2. Саад — 15 (Бучневич, Парэйко), 30:20 — 1:2. Блэй — 1 (Ледди, Шенн), 37:19 — 2:2. Томас — 13 (Кайру, Бучневич), 41:27 — 3:2. Росен — 6 (Питлик, Торопченко), 46:44 — 4:2. Росен — 7 (Шенн, Кайру), 48:33 — 5:2. Келлер — 21 (Хейтон, Стэчер), 49:47 — 5:3. Бьюгстад — 13 (бол., Шмальц, Келлер), 53:14 — 5:4. Крауз — 17 (Шмальц, Вялимяки), 59:03 — 5:5. О`Райлли — 11 (Бучневич, Парэйко), 61:02 — 6:5.

Вратари: Биннингтон — Веймелка (58:25 — 59:03, 59:32 — 59:35, 59:43 — 59:45).

Штраф: 8 — 10.

Броски: 37 (5+17+13+2) — 28 (10+9+9+0).

Наши: Барбашев (15.42/3/-1), Бучневич (21.35/2/+2), Торопченко (9.44/1/+1) — -.

12 февраля. Сент-Луис. Enterprise Center. 18096 зрителей.