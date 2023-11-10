Гол с передачи Бучневича принес «Сент-Луису» победу над «Аризоной»

Сегодня, 06:50
«Сент-Луис» обыграл «Аризону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.
В победном голе «Блюз» поучаствовал российский нападающий Павел Бучневич, сделавший голевую передачу. Это его 3-й ассист в сезоне.
«Сент-Луис» и «Аризона» теперь имеют по 13 очков и занимают 8-е и 9-е места в Западной конференции соответственно.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Сент-Луис» — «Аризона» — 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)
Голы: Сундквист — 2 (Блэй, Врана), 2:16 — 1:0. Крауз — 5 (бол., Келлер, Шмальц), 15:44 — 1:1. Томас — 6 (Бучневич, Крюг), 26:00 — 2:1.
Вратари: Хофер — Веймелка (57:59 — 59:01, 59:06).
Штраф: 4 — 14.
Броски: 33 (15+12+6) — 20 (3+7+10).
Наши: Бучневич (22.02/1/+1), Торопченко (11.18/0/0) — -.
10 ноября. Сент-Луис. Enterprise Center. 18 096 зрителей.