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НХЛ

Сегодня, 05:54

«Аризона» выиграла у «Сент-Луиса»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Аризона» обыграла «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2. «Койотис» одержали вторую победу в сезоне.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Аризона» — 2:6 (0:1, 1:3, 1:2)

Голы: Бьюгстад — 1 (бол., Маччелли, Вялимяки), 14:42 — 0:1. Келлер — 2 (Шмальц), 22:34 — 0:2. Врана — 1 (Сканделла, Хэйс), 27:02 — 1:2. Карконе — 1 (Дурзи), 27:44 — 1:3. Шмальц — 2 (Келлер), 33:58 — 1:4. Зукер — 1 (бол., Маччелли, Вялимяки), 42:09 — 1:5. Блэй — 1 (Врана), 43:16 — 2:5. Дурзи — 2 (бол., Кули), 56:59 — 2:6.

Вратари: Хофер — Ингрэм.

Штраф: 8 — 14.

Броски: 26 (7+15+4) — 42 (11+15+16).

Наши: Александров (10.53/1/-1), Торопченко (15.09/1/-1) — -.

20 октября. Сент-Луис. Enterprise Center. 18096 зрителей.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
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