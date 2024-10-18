Гол Нейберса в овертайме принес «Сент-Луису» победу над «Айлендерс»

«Сент-Луис» в овертайме обыграл «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:0.

Единственную шайбу забросил Джейк Нейберс на 3-й минуте овертайма.

Российский голкипер нью-йоркской команды Илья Сорокин отразил 29 из 30 бросков по своим воротам. Его признали третьей звездой встречи.

«Сент-Луис» набрал 6 очков и занимает 7-е место в Западной конференции. «Айлендерс» идут на 12-й строчке в Восточной конференции — 4 очка.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Айлендерс» — 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Гол: Нейберс — 1 (Броберг, Хофер), 62:04 — 1:0.

Вратари: Хофер — Сорокин.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 30 (6+14+8+2) — 34 (7+14+10+3).

Наши: Бучневич (17.58/1/0), Торопченко (10.03/2/0) — Романов (21.27/2/0), Цыплаков (17.51/1/0).

18 октября. Сент-Луис. Enterprise Center. 17109 зрителей.