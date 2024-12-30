«Баффало» на выезде обыграл «Сент-Луис» и одержал третью победу подряд

«Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Сент-Луис» со счетом 4:2.

В составе «Сэйбрз» отличились Пейтон Кребс, Тэйг Томпсон, Джейсон Закер и Иржи Кулих. У хозяев шайбы забросили Брэйден Шенн и Натан Уокер, Алексей Торопченко отметился результативной передачей.

«Баффало» одержал третью победу подряд и с 32 очками расположился на последнем месте в Восточной конференции. «Сент-Луис» с 38 очками — на 11-й строчке «Запада».

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«Сент-Луис» — «Баффало» — 2:4 (1:2, 0:0, 1:2)

Голы: Кребс — 4 (Байрам, Далин), 6:52 — 0:1. Томпсон — 18 (бол., Зукер, Куинн), 13:06 — 0:2. Шенн — 6 (Парэйко, Нейберс), 15:47 — 1:2. Уокер — 4 (Парэйко, Торопченко), 45:56 — 2:2. Зукер — 10 (бол., Куинн, Томпсон), 50:30 — 2:3. Кулих — 7 (Бенсон, Самуэльссон), 56:19 — 2:4.

Вратари: Биннингтон — Луукконен.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 37 (15+11+11) — 16 (6+6+4).

Наши: Бучневич (22.35/1/-1), Торопченко (9.47/0/0) — -.

29 декабря. Сент-Луис. Enterprise Center. 18096 зрителей