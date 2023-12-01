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Сегодня, 06:51

«Сент-Луис» победил «Баффало». Бучневич набрал 2 очка

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Сент-Луис» переиграл «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:4.

Российский нападающий «Блюз» Павел Бучневич отметился двумя результативными передачами.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Баффало» — 6:4 (3:1, 2:2, 1:1)

Голы: Саад — 4 (Сундквист), 1:08 — 1:0. Шенн — 7 (бол., Крюг, Томас), 5:02 — 2:0. Нейберс — 8 (Ледди, Бучневич), 10:59 — 3:0. Далин — 5 (Окпосо, Кребс), 13:32 — 3:1. Бенсон — 2 (Козенс), 26:10 — 3:2. Кребс — 1 (Далин, Гринуэй), 30:53 — 3:3. Хэйс — 5 (Кайру, Шенн), 33:04 — 4:3. Шенн — 8 (Кайру, Хэйс), 33:28 — 5:3. Нейберс — 9 (Бучневич, Фолк), 44:38 — 6:3. Петерка — 10 (Козенс, Бенсон), 56:42 — 6:4.

Вратари: Биннингтон — Луукконен.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 20 (8+6+6) — 45 (15+16+14).

Наши: Александров (7.40/0/-1), Бучневич (20.21/0/+2), Торопченко (9.23/0/-1) — -.

1 декабря. Сент-Луис. Enterprise Center. 18096 зрителей.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
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ХК Сент-Луис Блюз
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