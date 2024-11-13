«Бостон» в гостях одержал победу над «Сент-Луисом», Бучневич отдал голевую передачу

«Бостон» переиграл «Сент-Луис» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

Авторами голов «Брюинз» стали Морган Гики, Чарли Макэвой и Давид Пастрняк.

Шайбы за «Блюз» забросили Брэйден Шенн с передачи российского нападающего Павла Бучневича и Оскар Сундквист. На счету 29-летнего россиянина 9 (4+5) очков в 15 матчах

«Бостон» с 18 очками расположился на 7-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции. «Сент-Луис» с 14 очками занимает 11-е место на Западе.

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«Сент-Луис» — «Бостон» — 2:3 (0:0, 2:0, 0:3)

Голы: Шенн — 2 (бол., Кайру, Бучневич), 29:24 — 1:0. Сундквист — 2 (бол., Холлоуэй, Саад), 32:12 — 2:0. Гики — 1 (Пастрняк), 44:53 — 2:1. Макэвой — 3 (Маршан, Бразо), 49:15 — 2:2. Пастрняк — 7 (Макэвой, Заха), 58:13 — 2:3.

Вратари: Биннингтон (58:23 — 59:16, 59:20) — Суэймен.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 22 (6+8+8) — 30 (9+10+11).

Наши: Бучневич (22.37/2/-1), Торопченко (12.17/0/0) — Задоров (22.07/2/0).

13 ноября. Сент-Луис. Enterprise Center. 18096 зрителей.