Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 06:40

«Бостон» в гостях одержал победу над «Сент-Луисом», Бучневич отдал голевую передачу

Telegram Дзен

«Бостон» переиграл «Сент-Луис» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

Авторами голов «Брюинз» стали Морган Гики, Чарли Макэвой и Давид Пастрняк.

Шайбы за «Блюз» забросили Брэйден Шенн с передачи российского нападающего Павла Бучневича и Оскар Сундквист. На счету 29-летнего россиянина 9 (4+5) очков в 15 матчах

«Бостон» с 18 очками расположился на 7-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции. «Сент-Луис» с 14 очками занимает 11-е место на Западе.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Бостон» — 2:3 (0:0, 2:0, 0:3)

Голы: Шенн — 2 (бол., Кайру, Бучневич), 29:24 — 1:0. Сундквист — 2 (бол., Холлоуэй, Саад), 32:12 — 2:0. Гики — 1 (Пастрняк), 44:53 — 2:1. Макэвой — 3 (Маршан, Бразо), 49:15 — 2:2. Пастрняк — 7 (Макэвой, Заха), 58:13 — 2:3.

Вратари: Биннингтон (58:23 — 59:16, 59:20) — Суэймен.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 22 (6+8+8) — 30 (9+10+11).

Наши: Бучневич (22.37/2/-1), Торопченко (12.17/0/0) — Задоров (22.07/2/0).

13 ноября. Сент-Луис. Enterprise Center. 18096 зрителей.

Хоккей
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Сент-Луис Блюз

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
За что Амарала уволили из «Спартака»
Хуситы сообщили об ударе по американскому авианосцу в Аравийском море
В НАТО признались, почему не вводят войска на Украину
Медведев обыграл Де Минаура на Итоговом турнире ATP
Трамп выдвинул кандидатуру ведущего Fox News Пита Хегсета на пост главы Пентагона
Дзюба назвал главного тренера «Локомотива» Галактионова «трусливеньким»
Сегодня
Вчера
Неделя