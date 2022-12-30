«Сент-Луис» обыграл «Чикаго». Торопченко сделал голевую передачу

«Сент-Луис» на своем льду переиграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1. «Блюз» прервали свою неудачную серию из трех поражений.

Российский нападающий Алексей Торопченко отметился голевой передачей в составе победителей.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Чикаго» — 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Голы: Лейво — 3 (Уокер, Торопченко), 3:12 — 1:0. Кейн — 6 (бол., С. Джонс, Доми), 9:13 — 1:1. Росен — 4, 28:40 — 2:1. Саад — 8 (п.в., Фолк), 59:49 — 3:1.

Вратари: Биннингтон — Стэлок (58:32 — 59:49).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 29 (9+15+5) — 22 (11+5+6).

Наши: Барбашев (20.15/0/0), Бучневич (19.37/2/0), Торопченко (9.58/1/+2) — -.

30 декабря. Сент-Луис. Enterprise Center. 18096 зрителей.