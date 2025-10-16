Видео
16 октября, 07:21

«Чикаго» обыграл «Сент-Луис», Михеев набрал 2 очка

Евгений Козинов
Корреспондент
Илья Михеев после гола.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Сент-Луис» на своем льду проиграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:8.

Российский нападающий «Блэкхокс» Илья Михеев отметился голом и голевой передачей. У него теперь 4 (3+1) очка в этом сезоне. Кроме того, у гостей дубль оформил Лукас Райхель, а также по одной шайбе забросили Фрэнк Назар, Джейсон Дикинсон, Райан Донато, Райан Грин и Теуво Терявяйнен. У «Блюз» забили Джейк Нейберс, Дилан Холлоуэй и Тайлер Такер.

«Чикаго» набрал 5 очков в 5 матчах и занимает 7-е место в Западной конференции. «Сент-Луис» идет на 11-й строчке — 4 очка в 4 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат
16 октября, 04:30. Enterprise Center (Сент-Луис)
Сент-Луис
Чикаго
    • Telegram Дзен Max
    Илья Михеев
    Хоккей
    НХЛ
    ХК Сент-Луис Блюз
    ХК Чикаго Блэкхокс
