«Чикаго» обыграл «Сент-Луис», Михеев набрал 2 очка

«Сент-Луис» на своем льду проиграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:8.

Российский нападающий «Блэкхокс» Илья Михеев отметился голом и голевой передачей. У него теперь 4 (3+1) очка в этом сезоне. Кроме того, у гостей дубль оформил Лукас Райхель, а также по одной шайбе забросили Фрэнк Назар, Джейсон Дикинсон, Райан Донато, Райан Грин и Теуво Терявяйнен. У «Блюз» забили Джейк Нейберс, Дилан Холлоуэй и Тайлер Такер.

«Чикаго» набрал 5 очков в 5 матчах и занимает 7-е место в Западной конференции. «Сент-Луис» идет на 11-й строчке — 4 очка в 4 играх.