16 октября, 07:43

«Сент-Луис» — «Чикаго»: видеообзор матча НХЛ

Евгений Козинов
Корреспондент

«Чикаго» выиграл у «Сент-Луиса» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 8:3.

У «Блэкхокс» дубль оформил Лукас Райхель, а также по одной шайбе забросили Илья Михеев, Фрэнк Назар, Джейсон Дикинсон, Райан Донато, Райан Грин и Теуво Терявяйнен. У «Блюз» отличились Джейк Нейберс, Дилан Холлоуэй и Тайлер Такер.

«Чикаго» с 5 очками в 5 матчах занимает 7-е место в Западной конференции. «Сент-Луис» идет на 11-й строчке — 4 очка в 4 играх.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы и статистика в актуальном виде на сайте

Хоккей
НХЛ
ХК Сент-Луис Блюз
ХК Чикаго Блэкхокс
