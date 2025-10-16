«Сент-Луис» — «Чикаго»: видеообзор матча НХЛ

«Чикаго» выиграл у «Сент-Луиса» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 8:3.

У «Блэкхокс» дубль оформил Лукас Райхель, а также по одной шайбе забросили Илья Михеев, Фрэнк Назар, Джейсон Дикинсон, Райан Донато, Райан Грин и Теуво Терявяйнен. У «Блюз» отличились Джейк Нейберс, Дилан Холлоуэй и Тайлер Такер.

«Чикаго» с 5 очками в 5 матчах занимает 7-е место в Западной конференции. «Сент-Луис» идет на 11-й строчке — 4 очка в 4 играх.

