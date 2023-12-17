Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 06:49

«Сент-Луис» в овертайме обыграл «Даллас», Дадонов забил гол

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

«Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграл «Даллас» со счетом 4:3.

В составе «блюзменов» отличились Брэндон Саад, Джордан Кайру, Кевин Хейс и Колтон Парейко, Алексей Торопченко сделал результативную передачу. У «Старз» шайбы забросили Мэйсон Маршмент, Тай Делландреа и Евгений Дадонов.

После этого матча «Сент-Луис» с 31 очком занимает девятое место в Западной конференции, «Даллас» с 38 очками — на четвертой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Даллас» — 4:3 ОТ (1:2, 2:0, 0:1, 1:0)

Голы: Марчмент — 10 (Сегин, Дюшен), 4:58 — 0:1. Делландреа — 1 (Факса, Стил), 6:47 — 0:2. Саад — 8 (бол., Кайру, Хэйс), 12:53 — 1:2. Кайру — 6 (Крюг, Томас), 21:36 — 2:2. Хэйс — 9 (Торопченко, Крюг), 36:46 — 3:2. Дадонов — 7 (Хейсканен, Харли), 53:09 — 3:3. Парэйко — 5 (Кайру, Томас), 60:37 — 4:3.

Вратари: Биннингтон — Уэджвуд.

Штраф: 6 — 2.

Броски: 34 (9+16+8+1) — 23 (9+6+8+0).

Наши: Бучневич (19.18/2/+1), Торопченко (14.13/0/0) — Дадонов (14.11/2/+1).

17 декабря. Сент-Луис. Enterprise Center. 18096 зрителей.

НХЛ
ХК Даллас Старз
ХК Сент-Луис Блюз
0
Читайте также
Шлеменко взял реванш у Илича: россиянин нокаутировал серба в первом раунде
Костомаров подробно рассказал о болезни и жизни после ампутации
Средства ПВО за ночь сбили 33 беспилотника в трех регионах РФ
Трамп процитировал Путина о «гнилости американской демократии»
Business Insider сообщил об успешном использовании РФ защитных экранов против ВСУ
Россия в 2022 году нарастила внешний долг только перед одной страной
Популярное видео
«Рейнджерс» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

«Монреаль» — «Айлендерс»: видеообзор матча НХЛ

«Торонто» — «Питтсбург»: видеообзор матча НХЛ