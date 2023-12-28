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Сегодня, 06:36

«Сент-Луис» победил «Даллас» благодаря двум голевым передачам Перуновича

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Сент-Луис» дома обыграл «Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

У хозяев забросили Джейк Нейберс и Марко Сканделла, у Скотта Перуновича две результативные передачи. Единственный гол гостей на счету Джейсона Робертсона.

«Сент-Луис» занимает восьмое место в таблице Западной конференции НХЛ с 37 очками в 34 матчах. «Даллас» идет на четвертой строчке с 44 очками в 33 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Даллас» — 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Голы: Нейберс — 12 (Перунович), 18:08 — 1:0. Сканделла — 2 (Капанен, Перунович), 30:53 — 2:0. Робертсон — 11 (Хинтц), 38:31 — 2:1.

Вратари: Хофер — Уэджвуд (58:08).

Штраф: 4 — 8.

Броски: 30 (8+17+5) — 40 (14+11+15).

Наши: Бучневич (19.42/5/0), Торопченко (15.27/1/-1) — Дадонов (11.33/3/-1).

28 декабря. Сент-Луис. Enterprise Center.

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