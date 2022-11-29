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НХЛ

Сегодня, 06:24

«Сент-Луис» уступил «Детройту», у Барбашева и Бучневича «-2»

Сергей Разин
корреспондент
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«Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Далласу» со счетом 1:4.

В составе «блюзменов» отличилися Брэндон Саад, Павел Бучневич и Иван Барбашев завершили встречу с показателем полезности «-2», у Владимира Тарасенко «-1». У «Старз» шайбы забросили Уайтт Джонстон, Тай Делландреа, Люк Гленденинг и Миро Хейсканен.

После этого матча «Сент-Луис» с 22 очками занимает девятое место в Западной конференции, «Даллас» с 30 очками — на второй строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Даллас» — 1:4 (0:0, 0:1, 1:3)

Голы: Джонстон — 6 (Бенн), 23:51 — 0:1. Делландреа — 4 (Джонстон, Бенн), 47:57 — 0:2. Саад — 5 (Лейво), 53:17 — 1:2. Робертсон — 19, 55:54 — 1:3. Хейсканен — 3 (п.в.), 57:25 — 1:4.

Вратари: Биннингтон (57:18 — 57:25) — Уэджвуд.

Штраф: 7 — 7.

Броски: 24 (11+8+5) — 24 (9+8+7).

Наши: Барбашев (17.26/1/-2), Бучневич (19.38/2/-2), Тарасенко (16.39/1/-1) — Гурьянов (13.34/2/0).

29 ноября. Сент-Луис. Enterprise Center. 18096 зрителей.

НХЛ
ХК Даллас Старз
ХК Сент-Луис Блюз
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