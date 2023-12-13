«Сент-Луис» уступил «Детройту», Бучневич отметился результативной передачей

«Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Детройту» со счетом 4:6.

В составе «блюзменов» дубль оформил Кевин Хейс, еще по голу забили Брэндон Саад и Марко Сканделла, Павел Бучневич отметился результативной передачей. У «Ред Уингз» отличились Джейк Уолман, Джонатан Берггрен, Мориц Зайдер, Лукас Раймонд, Робби Фаббри и Майкл Расмунссен.

После этого матча «Сент-Луис» с 27 очками занимает девятое место в Западной конференции, «Детройт» с 34 очками — на пятой строчке «Востока».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Детройт» — 4:6 (1:2, 3:1, 0:3)

Голы: Саад — 6 (Бучневич, Капанен), 5:56 — 1:0. Уолман — 5, 13:33 — 1:1. Берггрен — 2 (Питри, Спронг), 15:31 — 1:2. Хэйс — 7 (Ледди, Парэйко), 21:40 — 2:2. Хэйс — 8, 22:11 — 3:2. Зайдер — 5 (Расмуссен), 29:47 — 3:3. Сканделла — 1 (мен.), 36:53 — 4:3. Раймонд — 10 (бол., Велено, Кейн), 40:48 — 4:4. Фаббри — 10 (Раймонд, Копп), 46:38 — 4:5. Расмуссен — 6 (мен., п.в., Велено), 58:21 — 4:6.

Вратари: Биннингтон (56:31 — 56:35, 58:02 — 58:21) — Хуссо.

Штраф: 10 — 6.

Броски: 37 (9+19+9) — 32 (12+12+8).

Наши: Бучневич (19.58/3/-3), Торопченко (8.19/1/-1) — -.

13 декабря. Сент-Луис. Enterprise Center.