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2 апреля, 05:40

«Сент-Луис» в овертайме обыграл «Детройт»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Сент-Луис» выиграл у «Детройта» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 ОТ.

Российский нападающий «Ред Уингз» Владимир Тарасенко отметился голевой передачей. У него теперь 31 (10+21) очко в 72 играх сезона.

«Сент-Луис» набрал 89 очков в 76 матчах и занимает 7-е место в Западной конференции. «Детройт» идет на 11-й строчке в Восточной конференции — 75 очков в 74 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Детройт» — 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0)

Голы: Комфер — 10 (Берггрен, Тарасенко), 45:13 — 0:1. Кайру — 32 (Фаулер, Холлоуэй), 59:31 — 1:1. Фаулер — 9 (Томас), 63:27 — 2:1.

Вратари: Биннингтон (56:37 — 59:31) — Тэлбот.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 37 (11+12+13+1) — 21 (3+9+7+2).

Наши: Бучневич (19.32/5/+1), Торопченко (11.23/2/0) — Тарасенко (11.59/2/+1).

2 апреля. Сент-Луис. Enterprise Center.

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