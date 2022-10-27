«Сент-Луис» проиграл «Эдмонтону». Барбашев и Тарасенко очков не набрали

Сегодня, 05:58
«Сент-Луис» проиграл «Эдмонтону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:3. «Ойлерз» одержали вторую победу подряд. «Блюз» потерпели второе поражение кряду.
Российские игроки «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко, Иван Барбашев и Алексей Торопченко результативными действиями не отметились.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Сент-Луис» — «Эдмонтон» — 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)
Голы: Пулюярви — 1 (Нерс, Фогеле), 6:07 — 0:1. О`Райлли — 1 (бол., Фолк, Шенн), 39:55 — 1:1. Нюджент-Хопкинс — 4 (Макдэвид, Хаймэн), 53:44 — 1:2. Хаймэн — 3 (п.в., Драйзайтль, Кейн), 59:33 — 1:3.
Вратари: Биннингтон (58:28 — 59:33) — Скиннер.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 38 (6+20+12) — 28 (11+6+11).
Наши: Барбашев (16.04/5/-1), Тарасенко (21.44/5/-1), Торопченко (8.36/0/0) — -.
27 октября. Сент-Луис. Enterprise Center.