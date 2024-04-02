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НХЛ

Сегодня, 06:59

«Сент-Луис» в овертайме обыграл «Эдмонтон»

Сергей Разин
корреспондент
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«Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл в овертайме «Эдмонтон» со счетом 3:2.

В составе «блюзменов» дубль оформил Брэйден Шенн, победный гол забил Брэндон Саад. У «Ойлерз» шайбы забросили Маттиас Экхольм и Леон Драйзайтль.

После этого матча «Сент-Луис» с 84 очками занимает девятое место в Западной конференции, «Эдмонтон» с 95 очками — на пятой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Эдмонтон» — 3:2 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 1:0)

Голы: Экхольм — 9 (Браун, Кэррик), 7:05 — 0:1. Шенн — 16 (бол., Фолк, Хэйс), 28:15 — 1:1. Шенн — 17 (Капанен, Хэйс), 41:44 — 2:1. Драйзайтль — 37 (Макдэвид, Экхольм), 54:35 — 2:2. Саад — 25, 62:09 — 3:2.

Вратари: Биннингтон — Скиннер.

Штраф: 11 — 15.

Броски: 29 (6+17+5+1) — 37 (9+13+12+3).

Наши: Бучневич (19.35/0/0), Торопченко (15.56/2/0) — -.

2 апреля. Сент-Луис. Enterprise Center. 18 096 зрителей

НХЛ
ХК Сент-Луис Блюз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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