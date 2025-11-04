Гол Сутера на 59-й минуте принес «Сент-Луису» победу над «Эдмонтоном»

4 ноября, 07:02
«Сент-Луис» обыграл «Эдмонтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.
За «Сент-Луис» забили Далибор Дворски, Роберт Томас и Пиус Сутер, за «Эдмонтон» — Джек Рословик и Эндрю Манджапане.
«Блюз» прервали свою серию из семи поражений подряд. Они занимают 15-е место в таблице Западной конференции (10 очков после 13 матчей). «Ойлерз» идут на восьмом месте (15 очков после 14 игр).
Maks
Драйзайтль уже никуда не денется. Подписал хороший контракт на много лет, будет там играть.
Ралпачан Фляйшманъ
Сент Луис в этом сезоне тухленький, но даже выигрывая две шайбы ухитрились ему отлететь. Такими темпами через год МакДак и Фриц махнут рукой и свалят в климат, более подходящий женам. И будут Кацы снова первые номера на драфтах солить.
Maks
Ржавый - очень даже высокого уровня птица, этого у него не отнять, хорош.
True Timati
Эдмонтон не может не радовать: клоун на воротах, обезьяныч в защите, ржавый в нападении. И всем этим руководит физрук.
За спорт!
Надеюсь через день вашики покажут нефти как музыкантов обыгрывать.
Сергей
Эдмонтон порадовал. Нравятся они мне. Все есть для победы. Лучший игрок мира, Игрок номер 2, Прекрасный, "харизматичный усач" вратарь. Гениальный тренер, Феноменальная защита с "лучшим по сумме показателей" защитником. В общем, кубок можно заранее отправлять в глухой провинциальный город в провинции Альберта на ближайшие 10 лет. ИМХО
