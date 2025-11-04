Видео
4 ноября, 07:02

Гол Сутера на 59-й минуте принес «Сент-Луису» победу над «Эдмонтоном»

Павел Лопатко

«Сент-Луис» обыграл «Эдмонтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

За «Сент-Луис» забили Далибор Дворски, Роберт Томас и Пиус Сутер, за «Эдмонтон» — Джек Рословик и Эндрю Манджапане.

«Блюз» прервали свою серию из семи поражений подряд. Они занимают 15-е место в таблице Западной конференции (10 очков после 13 матчей). «Ойлерз» идут на восьмом месте (15 очков после 14 игр).

НХЛ. Регулярный чемпионат
4 ноября, 04:30. Enterprise Center (Сент-Луис)
Сент-Луис
Эдмонтон

6

  • Maks

    Драйзайтль уже никуда не денется. Подписал хороший контракт на много лет, будет там играть.

    04.11.2025

  • Ралпачан Фляйшманъ

    Сент Луис в этом сезоне тухленький, но даже выигрывая две шайбы ухитрились ему отлететь. Такими темпами через год МакДак и Фриц махнут рукой и свалят в климат, более подходящий женам. И будут Кацы снова первые номера на драфтах солить.

    04.11.2025

  • Maks

    Ржавый - очень даже высокого уровня птица, этого у него не отнять, хорош.

    04.11.2025

  • True Timati

    Эдмонтон не может не радовать: клоун на воротах, обезьяныч в защите, ржавый в нападении. И всем этим руководит физрук.

    04.11.2025

  • За спорт!

    Надеюсь через день вашики покажут нефти как музыкантов обыгрывать.

    04.11.2025

  • Сергей

    Эдмонтон порадовал. Нравятся они мне. Все есть для победы. Лучший игрок мира, Игрок номер 2, Прекрасный, "харизматичный усач" вратарь. Гениальный тренер, Феноменальная защита с "лучшим по сумме показателей" защитником. В общем, кубок можно заранее отправлять в глухой провинциальный город в провинции Альберта на ближайшие 10 лет. ИМХО

    04.11.2025

