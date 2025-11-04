Гол Сутера на 59-й минуте принес «Сент-Луису» победу над «Эдмонтоном»

«Сент-Луис» обыграл «Эдмонтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2. За «Сент-Луис» забили Далибор Дворски, Роберт Томас и Пиус Сутер, за «Эдмонтон» — Джек Рословик и Эндрю Манджапане. «Блюз» прервали свою серию из семи поражений подряд. Они занимают 15-е место в таблице Западной конференции (10 очков после 13 матчей). «Ойлерз» идут на восьмом месте (15 очков после 14 игр). НХЛ. Регулярный чемпионат

4 ноября, 04:30. Enterprise Center (Сент-Луис) Сент-Луис Эдмонтон

Maks Драйзайтль уже никуда не денется. Подписал хороший контракт на много лет, будет там играть. 04.11.2025

Ралпачан Фляйшманъ Сент Луис в этом сезоне тухленький, но даже выигрывая две шайбы ухитрились ему отлететь. Такими темпами через год МакДак и Фриц махнут рукой и свалят в климат, более подходящий женам. И будут Кацы снова первые номера на драфтах солить. 04.11.2025

Maks Ржавый - очень даже высокого уровня птица, этого у него не отнять, хорош. 04.11.2025

True Timati Эдмонтон не может не радовать: клоун на воротах, обезьяныч в защите, ржавый в нападении. И всем этим руководит физрук. 04.11.2025

За спорт! Надеюсь через день вашики покажут нефти как музыкантов обыгрывать. 04.11.2025