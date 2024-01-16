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НХЛ

Сегодня, 06:31

«Филадельфия» обыграла «Сент-Луис», Замула сделал результативный пас

Сергей Разин
корреспондент
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«Филадельфия» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграла «Сент-Луис» со счетом 4:2.

В составе «Флайерз» шайбы забросили Скотт Лоутон, Райан Полинг, Оуэн Типпетт и Джоэл Фараби, защитник Егор Замула отметился результативной передачей. У «блюзменов» отличились Оскар Сундквист и Брэндон Саад.

После этого матча «Филадельфия» с 54 очками занимает четвертое место в Восточной конференции, «Сент-Луис» с 44 очками — на 12-й строчке «Запада».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Филадельфия» — 2:4 (0:0, 1:2, 1:2)

Голы: Лотон — 4 (Хэтэуэй, Уокер), 21:03 — 0:1. Сундквист — 5 (бол., Шенн, Перунович), 38:19 — 1:1. Пелинг — 5 (Замула, Аткинсон), 39:53 — 1:2. Саад — 11 (Шенн, Кайру), 41:18 — 2:2. Типпетт — 16 (Конекны, Фрост), 54:27 — 2:3. Фараби — 15 (п.в.), 59:06 — 2:4.

Вратари: Хофер (58:30 — 59:06) — Харт.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 30 (9+9+12) — 42 (13+20+9).

Наши: Бучневич (19.45/4/-1), Торопченко (14.41/0/0) — Замула (17.42/1/+1).

16 января. Сент-Луис. Enterprise Center. 18096 зрителей.

НХЛ
ХК Сент-Луис Блюз
ХК Филадельфия Флайерз
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