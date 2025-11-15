«Филадельфия» обыграла «Сент-Луис», Мичков не реализовал попытку в серии буллитов

«Филадельфия» выиграла у «Сент-Луиса» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:5 Б.

В основное время у «Блюз» забили Джордан Кайру, Джастин Фолк, Джимми Снаггерад, Дилан Холлоуэй и Роберт Томас, а у «Флайерз» — Тревор Зеграс (дубль), Кристиан Дворак, Кристиан Дворак и Оуэн Типпетт. Победный буллит на счету Тревора Зеграса.

Российский нападающий гостей Матвей Мичков не отметился результативными действиями, а также не реализовал свою попытку в серии буллитов.

«Филадельфия» набрала 21 очко в 17 матчах и идет на 7-й строчке в Восточной конференции. «Сент-Луис» идет на 14-м месте в Западной конференции — 16 очков в 18 играх.