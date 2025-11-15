«Сент-Луис» — «Филадельфия»: видеообзор матча НХЛ

«Филадельфия» переиграла «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:5 Б.

У «Блюз» шайбы забросили Джордан Кайру, Джастин Фолк, Джимми Снаггерад, Дилан Холлоуэй и Роберт Томас. У «Флайерз» дубль оформил Тревор Зеграс, а также по голу забили Кристиан Дворак, Кристиан Дворак и Оуэн Типпетт. Победный буллит реализовал Тревор Зеграс.

«Филадельфия» с 21 очком в 17 матчах идет на 7-м месте в Восточной конференции. «Сент-Луис» располагается на 14-й строчке в Западной конференции — 16 очков в 18 играх.

