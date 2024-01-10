«Флорида» одержала 8-ю победу подряд, обыграв «Сент-Луис»

«Флорида» на выезде обыграла «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1. «Пантерз» одержали восьмую победу подряд.

Российский защитник Дмитрий Куликов поучаствовал в пятой шайбе гостей, сделав результативный пас. Для него это 10-я голевая передача в сезоне.

«Флорида» набрала 54 очка и занимает 3-е место в Восточной конференции. «Сент-Луис» идет на 10-й строчке в Западной конференции — 41 очко.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Флорида» — 1:5 (1:1, 0:1, 0:3)

Голы: Шенн — 9 (Нейберс, Саад), 3:24 — 1:0. Стенлунд — 8 (Гаджович, Локвуд), 15:56 — 1:1. Райнхарт — 29 (бол., Ткачак, Барков), 21:11 — 1:2. Ткачак — 9 (Верхэге), 42:18 — 1:3. Ткачак — 10 (Форслинг, Лунделл), 45:57 — 1:4. Ткачак — 11 (п.в., Куликов), 59:03 — 1:5.

Вратари: Хофер — Столарз.

Штраф: 10 — 12.

Броски: 30 (9+9+12) — 31 (11+8+12).

Наши: Бучневич (22.46/2/-1), Торопченко (8.09/0/0) — Куликов (16.27/1/+1).

10 января. Сент-Луис. Enterprise Center. 18 096 зрителей