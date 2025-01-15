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Сегодня, 06:58

«Сент-Луис» дома победил «Калгари», Торопченко отдал голевой пас

Даниил Аршавский
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«Сент-Луис» победил «Калгари Флэймз» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

Авторами голов хозяев стали Колтон Парэйко и Радек Факса. Российский нападающий Алексей Торопченко отметился голевой передачей.
За 43 игры в нынешнем сезоне 25-летний россиянин набрал 7 (1+6) очков.

Единственную шайбу «Калгари» забросил Кевин Баль.

«Сент-Луис» набрал 46 очков в 45 матчах и занимает 10-е место в Западной конференции, «Калгари» идет 8-м с 49 баллами в 43 встречах.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Калгари» — 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

Голы: Парэйко — 9 (Шенн, Фаулер), 0:49 — 1:0. Бол — 2 (Поспишил), 46:06 — 1:1. Факса — 3 (Такер, Торопченко), 51:11 — 2:1.

Вратари: Биннингтон — Владарж (58:01).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 25 (8+9+8) — 27 (8+10+9).

Наши: Бучневич (22.16/3/-1), Торопченко (13.34/1/+1) — -.

15 января. Сент-Луис. Enterprise Center. 16992 зрителя.

Алексей Торопченко
Хоккей
НХЛ
ХК Калгари Флэймз
ХК Сент-Луис Блюз
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