12 ноября, 06:49

«Сент-Луис» победил «Калгари», Торопченко сделал голевую передачу

Евгений Козинов
Корреспондент

«Сент-Луис» выиграл у «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

У «Блюз» отличились Дилан Холлоуэй, Мэтт Кэссел и Натан Уокер. Заброшенные шайбы «Флэймз» на счету Мэтта Коронато и Расмуса Андерссона.

Российский нападающий Алексей Торопченко отметился голевой передачей. Теперь у него 2 (1+1) очка в 10 матчах в этом сезоне.

«Калгари» потерпел третье поражение подряд и с 10 очками в 18 матчах занимает последнее место в Западной конференции. «Сент-Луис» идет на 14-й строчке — 15 очков в 17 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат
12 ноября, 04:00. Enterprise Center (Сент-Луис)
Сент-Луис
Калгари
Алексей Торопченко
Хоккей
НХЛ
ХК Калгари Флэймз
ХК Сент-Луис Блюз
