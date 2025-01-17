«Сент-Луис» обыграл «Калгари»

Сегодня, 06:48
«Сент-Луис» выиграл у «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Сент-Луис» — «Калгари» — 4:1 (3:0, 1:1, 0:0)
Голы: Шенн — 9 (Холлоуэй), 4:55 — 1:0. Парэйко — 10 (Фаулер, Томас), 13:53 — 2:0. Кайру — 20 (Холлоуэй, Такер), 15:40 — 3:0. Шарангович — 8 (Пеллетье, Керинс), 31:14 — 3:1. Шенн — 10 (бол., Нейберс, Фолк), 37:39 — 4:1.
Вратари: Хофер — Вольф.
Штраф: 9 — 13.
Броски: 29 (15+9+5) — 30 (7+17+6).
Наши: Бучневич (16.30/2/+1), Торопченко (13.15/3/0) — -.
17 января. Сент-Луис. Enterprise Center. 17456 зрителей.