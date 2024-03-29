«Сент-Луис» обыграл «Калгари». Бучневич и Кузьменко оформили дубли

«Сент-Луис» на своем льду переиграл «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3. Для «Флэймз» это поражение стало пятым подряд.

Российский форвард «Блюз» Павел Бучневич оформил дубль. Теперь на его счету 58 (26+32) очков в этом сезоне. Нападающий Алексей Торопченко сделал голевую передачу.

У гостей двумя заброшенными шайбами отметился россиянин Андрей Кузьменко. Теперь у него 31 (15+16) очко.

«Сент-Луис» набрал 82 очка и занимает 9-е место в Западной конференции. «Калгари» идет на 12-й строчке — 71 очко.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Калгари» — 5:3 (1:2, 2:1, 2:0)

Голы: Болдюк — 2 (Торопченко, Биннингтон), 13:02 — 1:0. Кузьменко — 14, 14:48 — 1:1. Юбердо — 12 (бол., Уигар, Андерссон), 18:37 — 1:2. Нейберс — 26 (Томас, Парэйко), 23:27 — 2:2. Бучневич — 24 (бол., Крюг, Нейберс), 28:54 — 3:2. Кузьменко — 15 (Кадри, Уигар), 36:50 — 3:3. Саад — 24 (Кайру, Шенн), 42:04 — 4:3. Бучневич — 25 (п.в., Крюг, Биннингтон), 58:45 — 5:3.

Вратари: Биннингтон — Вольф (32:35 — 33:11, 57:18 — 58:45).

Штраф: 11 — 11.

Броски: 19 (7+8+4) — 28 (9+9+10).

Наши: Бучневич (20.05/2/+2), Торопченко (11.52/1/+1) — Кузьменко (18.12/3/+1), Мироманов (19.37/1/0), Охотюк (14.38/1/-2).

29 марта. Сент-Луис. Enterprise Center. 18096 зрителей.