«Каролина» переиграла «Сент-Луис», у Бучневича и Тарасенко по два очка

«Каролина» в гостях обыграла «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:4.

В составе «Харрикейнз» забивали Брент Бернс, Джордан Мартинук (хет-трик), Сет Джарвис и Джоржан Стал. У «Блюз» отметились Павел Бучневич, Ноэль Аккьяри, Тори Круг и Райан О'Райлли.

Российские нападающие «Сент-Луиса» Бучневич (1+1) и Владимир Тарасенко (0+2) набрали по два очка.

Во втором периоде «Каролина» забила три шайбы за одну минуту.

«Сент-Луиз» с 22 очками занимает 11-е место на Западе. «Каролина» одержала третью победу подряд и поднялась на 4-ю строчку Востока.

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«Сент-Луис» — «Каролина» — 4:6 (1:0, 2:3, 1:3)

Голы: Бучневич — 7 (бол., Томас, Тарасенко), 12:00 — 1:0. Аччиари — 6 (Ледди, Парэйко), 22:31 — 2:0. Бернс — 4 (бол.), 25:24 — 2:1. Мартинук — 5, 25:45 — 2:2. Джарвис — 5 (Нечас), 26:28 — 2:3. Крюг — 5 (бол., Бучневич, Тарасенко), 35:55 — 3:3. Мартинук — 6 (Слэвин), 55:25 — 3:4. Стаал — 5 (п.в.), 58:02 — 3:5. О`Райлли — 7 (Кайру), 59:18 — 4:5. Мартинук — 7 (Бернс), 59:51 — 4:6.

Вратари: Биннингтон (57:49 — 58:02) — Раанта (Кочетков, 40:00).

Штраф: 2 — 6.

Броски: 26 (6+9+11) — 36 (9+18+9).

Наши: Барбашев (12.24/0/0), Бучневич (18.38/1/-1), Тарасенко (15.07/1/-2) — Свечников (14.44/3/0).

2 декабря. Сент-Луис. Enterprise Center. 18096 зрителей.