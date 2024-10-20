«Каролина» уступила «Сент-Луису», Свечников набрал два очка

«Каролина» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде уступила «Сент-Луису» со счетом 3:4.

В составе «Харрикейнз» 2 (1+1) очка набрал Андрей Свечников, еще по голу забили Шейн Гостисбехер и Джек Рославик, вратарь Петр Кочетков отразил 15 бросов. У «блюзменов» отличились Мэттью Джозеф, Джейк Нейборс, Дилан Холоуэй и Каспери Капанен.

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Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Каролина» — 4:3 (0:1, 3:0, 1:2)

Голы: Свечников — 1 (Ахо, Джарвис), 1:21 — 0:1. Джозеф — 2 (Шенн, Жозеф), 30:22 — 1:1. Нейберс — 2 (Болдюк), 31:35 — 2:1. Холлоуэй — 1 (Броберг, Джозеф), 33:31 — 3:1. Гостисбеер — 3 (бол., Ахо, Свечников), 41:39 — 3:2. Рословик — 2 (Друри, Дж. Слэвин), 42:57 — 3:3. Капанен — 1 (Нейберс, Парэйко), 44:26 — 4:3.

Вратари: Хофер — Кочетков (57:51 — 59:35, 59:40).

Штраф: 10 — 14.

Броски: 19 (4+11+4) — 40 (19+8+13).

Наши: Бучневич (17.59/0/+2) — Орлов (19.35/1/-1), Свечников (19.38/8/0).

20 октября. Сент-Луис. Enterprise Center.